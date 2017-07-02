Karaman’da otizmli çocuklar sporla hayata bağlanıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde yaklaşık 35 otistik çocuk hocaları eşliğinde basit oyunlar oynuyor, denge kurmayı öğreniyor ve çeşitli spor dallarında temel eğitim alıyor. İlk aşamada 3 ay sürecek projede karma eğitim alma imkanı bulan otistik çocuklar, antrenörleri ve aileleriyle birlikte aynı ortamda spor yaparak hem sosyal yaşantılarını geliştiriyor hem de çevredekilerin yaptığı davranışları görerek de öğrenmelerini sağlıyor, iletişim becerilerini geliştiriyor. Çalışmaların hafta içi her gün devam ettiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, “Otizmli çocuklarımız hayata geçirilen örnek proje ile antrenörlerimiz eşliğinde bire bir eğitimden geçiyor. 3 ay sonunda başarılı olan çocuklarımız arasında branş dağılımı yapılacak ve çocuklarımıza başarılı oldukları branşlarda temel eğitim verilecek. Otizmli çocuklarımızın eğitiminde bire bir ilgi ne kadar olursa gelişimleri o kadar iyi oluyor. Bizler de bu kapsamda her iki çocuğumuza bir antrenör olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hayata geçirilen proje ile daha çok otistik çocuğa ulaşacağız ve onların hayata tutunmaları için üzerimize düşen neyse en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yüzme yarışlarına Karaman’dan şuan için üç otizmli çocuğun hazırlandığını ifade eden Kısacık, “Yüzme branşına yatkın ve yüzmeyi seven üç otistik çocuğumuzla Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun yapacağı yüzme yarışları için çalışmalarımıza başladık. Yüzme antrenörlerimizin eşliğinde çalışmalarına devam eden çocuklarımız ilk aşamada serbest ve sırt üstü stillerinde mücadele edecek. Daha sonra verilen eğitimler ve çocuklarımızın gelişim aşamalarına göre bu kategoriyi 4’e çıkarmayı düşünüyoruz. Proje sonunda ise farklı spor dallarında daha çok çocuğumuzu yarışmalara hazırlayarak onları sporla hayata bağlamaya çalışacağız” dedi.