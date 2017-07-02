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02 Temmuz 2017 14:04

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

02 Temmuz 2017 14:04


Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Konya Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Kurban yönetimindeki 42 EHE 39 plakalı otomobil ile İzzet Özkan idaresindeki 70 FK 919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 70 FK 919 plakalı hafif ticari araçta bulunan Ersoy Topal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Konya’dan Karaman’a geliş istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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