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Karaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Ermenek-Başyayla karayolunun Katranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Koraş ile kızı İkra olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ebru Koraş ise çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ebru Koraş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koraş'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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