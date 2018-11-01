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Karaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 65. kilometresi Ağızboğaz mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vahti C. (69) yönetimindeki 42 BB 566 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında takla attı. Kazada sürücü ile eşi olduğu öğrenilen Fatma C. (60) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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