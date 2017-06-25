Karaman’da otomobilde kubar esrar ele geçirildi

Olayla ilgili 1’i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası tespit edilen bir otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, otomobilin saat 00.30 sıralarında il merkezinde bulunan Gökçekent Piknik Alanı mevkiinde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Araçta bulunan sürücü E.C. (25) ile yolcular R.C. (22), M.R. (24) ve M.Ü. (47) etkisiz hale getirildi. Otomobilde yapılan aramada poşet içerisinde 110 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.