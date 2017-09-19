Bu yıl kantarlarda nakliye ile ilgili yaşanan sorunlardan dolayı geç kaldığını, belirten Muğlu, pancarların zamanında Ereğli Şeker Fabrikasına teslim edilmesinin sıkıntı olacağını belirterek, “Bu durumun bazı sakıncaları beraberinde getirecek. Her üreticisi, kamyon temin ederek pancarını fabrikaya gönderemiyor. Çiftçiler, biran önce pancarını sökerek kantarlara teslim etmek istiyor. Şu ana kadar bu yüzden Karaman genelinde pancar sökümüne başlanamadı. Pancarın geç sökümü, yerinin tekrar hazırlanarak ekim yapılmasını da geciktiriyor. Yağmurların ve geçen yıl olduğu gibi kar yağışının başlaması ile pancar yerlerinin ekimi yapılamıyor. Çiftçilerimiz mağdur oluyor. İlimizdeki kantarların, Eylül ayı başında veya en geç 15 Eylül’de açılması gerekirdi. Şuanda geç kalınıyor. Bir an önce kantarların açılarak pancar alımı yapılmasını istiyoruz" dedi.