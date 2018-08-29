Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Bucakışla köy yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 58 FR 287 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yanan otomobile köpük sıkarak söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, yangın sırasında olay yerinde olmayan araç sahibini bulabilmek için çalışma yaparken, otomobilin kundaklamamı yoksa elektrik kontağı sonucumu yandığı araştırılıyor.