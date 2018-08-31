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31 Ağustos 2018 00:09

Karaman’da parkta oturanlara tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı

Karaman’da parkta oturanların üzerine tüfekle ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman’da parkta oturanlara tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı

31 Ağustos 2018 00:09


Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Mumine Hatun Mahallesi’nde bulunan Avarlar Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkta oturanların üzerine henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu parktaki bankta oturmakta olan Ali K. (16), Faruk Ö. (20) ve Mustafa Y. (17) vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır Faruk Ö., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Polis, olayın meydana geldiği parkta geniş güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı.


Olayı gerçekleştirerek kaçan saldırganların yakalamak için çalışmalar devam ediyor.




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