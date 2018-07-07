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07 Temmuz 2018 00:25

Karaman’da parkta oturanların üzerine silahla ateş edildi: 2 yaralı

Karaman’da, parkta oturanların üzerine silahla ateş edilmesi sonucu iki kardeş yaralandı.

Karaman’da parkta oturanların üzerine silahla ateş edildi: 2 yaralı

07 Temmuz 2018 00:25


Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 316 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cem A. (23) ile ağabeyi Atilla A. (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin yanındaki parkta oturdukları sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İki kardeş, özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken yol ortasına düşürdüğü pompalı tüfek üzerinde inceleme yaptı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde ön camına isabet eden kurşun sonucu maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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