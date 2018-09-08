Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 02:23

Karaman’da ’Rent a Car’ dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Karaman’da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Karaman’da ’Rent a Car’ dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

08 Eylül 2018 02:23


Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Yenimahalle Mağara Yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç kiralama dükkanına elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle koltukta oturan iş yeri sahibi 32 yaşındaki Hüseyin B’ye bir el ateş ederek, olay yerinde otomobille kaçtı. Sol koluna isabet eden saçmalarla yere yığılan Hüseyin B., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Hüseyin B., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit ederken, yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç