Karaman’da ’Rent a Car’ dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Yenimahalle Mağara Yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç kiralama dükkanına elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle koltukta oturan iş yeri sahibi 32 yaşındaki Hüseyin B’ye bir el ateş ederek, olay yerinde otomobille kaçtı. Sol koluna isabet eden saçmalarla yere yığılan Hüseyin B., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Hüseyin B., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit ederken, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.