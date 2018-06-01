Karaman’da sağanak yağış kazalara neden oldu: 3 yaralı

İlk kaza, Karaman-Mersin Karayolunun Sertavul mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Y. (60) yönetimindeki kayısı yüklü 70 AG 971 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki kayısılar ise yola saçıldı. Bu kazanın hemen sonrasında Gökhan D. (28) idaresindeki 42 ETF 78 plakalı otomobilde devrilen kamyona arkadan çarptı. Yaralanan her iki sürücüde çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen kamyon nedeniyle Mersin’den Karaman’a geliş istikametinde yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yapılan 2 saatlik kurtarma çalışmasıyla devrilen kamyonun çekici ile olay yerinden kaldırılmasından sonra yol kapanan şeridi yeniden ulaşıma açıldı.

“Sağanak yağış nedeniyle önümüzü göremiyorduk”

Kazayı görerek yardıma koşan Gökhan Tuğlu, yoğun yağış nedeniyle 1.5 metre önümüzü zor görüyorduk. Kazayı görür görmez hemen yardıma koştuk. Devrilen kamyondaki yola saçılan kayısıları toplarken, bir otomobil kazayı fark edemeyerek devrilen kamyonun kasasına arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çağırdığımız ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumları gayet iyiydi” dedi.

Diğer kaza ise, Karaman-Ereğli Karayolu Organize Sanayi girişinde meydana geldi. Hüseyin T. yönetimindeki 70 HC 920 minibüs ile Bahattin T. idaresindeki 70 BG 689 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yol kenarına savrulurken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.