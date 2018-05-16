Karaman’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

dönem milletvekili genel seçiminin, Karaman’da huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Fahri Meral başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, Kazımkarabekir Kaymakamı Ramazan Polat, Ermenek Kaymakamı Nurhalil Çelik, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Zafer Kandemir, Ayrancı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Karagülle, Kâzımkarabekir Seçim Kurulu Başkanı Tekin Yiğit ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Meral, “Seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz” dedi.

Emniyet ve jandarma yetkililerinin bir sunum yaptığı toplantıda, seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili konular görüşüldü. Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.