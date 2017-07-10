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10 Temmuz 2017 11:42

Karaman’da şehit aileleri ve gaziler için piknik düzenlendi

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi tarafından “Şehit aileleri ve gaziler pikniği” düzenlendi.

Karaman’da şehit aileleri ve gaziler için piknik düzenlendi

10 Temmuz 2017 11:42


Ayrancı baraj gölü mevkisinde düzenlenen piknik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan duanın ardından kısa bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, ilçe kaymakamı ve belediye başkanına etkinliğe gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazileri ilçede misafir etmekten mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da, "Sizler çocuklarınızı, yakınlarınızı, eşlerinizi bu bayrak ve bu memleket için gönderdiniz ve şehit oldular. Biz onların ölmediklerine ve şu an bizlerin arasında olduklarına inanıyoruz. Öyle bir coğrafya üzerindeyiz ki, tüm dış güçlerin gözü üzerimizde. Geçmişten günümüze hainlerin ismi bazen Asala oldu, bazen PKK, bazen ise FETÖ olarak varlığını sürdürüyor. Türk milleti her defasında bunları alt etmeyi başarmış ve bu yurdu canı pahasına korumayı başarmıştır. Milletimizin şanlı tarihine bakıldığında da görülecektir ki Türkler esaret nedir bilmez, ülkesini vatanını terk etmez ve mücadele eder’’ dedi.


İlçe Kaymakamı Mustafa Türkcan ise, "Ölümlerin en şereflisi şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbimden sizlerin yüreğine ferahlık, sinelerinize sabır ve sükunet diliyorum. Bu asil ve vakur duruşunuzun layığıyla cennette karşılık bulacağına inanıyorum. Hoş geldiniz şeref verdiniz’’ diyerek konuşmasını bitirdi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlarla sohbet eden protokol üyeleri şehit aileleri ve gazilerle birlikte yemek yedi.


Pikniğe, Karaman Valisi Fahri Meral, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.




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