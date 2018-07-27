Karaman’da Şehit Ömer Halisdemir Camisi dualarla açıldı

Merkeze bağlı Çakırbağ köyüne yaptırılan 3 bin kişilik cami, cuma namazı sonrası düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Muhammed Lütfi Ketenci, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, Çakırbağ Köyü Muhtarı Ali İhsan Bayram ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesi camide 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Okunan ezanın ardından cuma namazını Müftü Ketenci kıldırdı. Namaz sonrası protokol üyeleri tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programı davetlilere verilen etli pilav ile sona erdi.