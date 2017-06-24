Karaman’da şehitlik ziyareti

Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü ile daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye ve emniyet personeli katıldı.