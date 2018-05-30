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30 Mayıs 2018 00:37

Karaman’da sel kamyoneti devirdi

Karaman’da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, bazı köylerde sele yol açtı.

Karaman’da sel kamyoneti devirdi

30 Mayıs 2018 00:37


Sağanak yağışın en çok etkili olduğu yerlerden birisi ise Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sebebiyle üç evi su basarken, bir kamyonet selden dolayı yan yattı. Berendi köyünde yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi veren Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, “Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyümüzde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele sebep oldu. Yağış sebebiyle üç evi su basarken, bir kamyonet de selden dolayın yan yattı” dedi.


Selin bazı bölgelerde ekili alanlara da zarar verdiğini anlatan Kapar, selden dolayı bir elektrik direği yıkılırken, köyün içinden geçen yolun da bozulduğunu belirtti. Kapar, sel olayının duyulmasının ardından bölgeye İl Özel İdaresi ile jandarma, AFAD ve MEDAŞ ekiplerinin sevk edildiğini, şuan için maddi hasarın dışında bir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.




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