Karaman’da semt sahalarının sayısı artıyor

Geçtiğimiz yıllarda 20 ayrı bölgede hizmete giren semt spor sahaları, bu yıl, Sümer, Alacasuluk, Osman Gazi, Gazi Dükkân, Ahmet Yesevi, Mümine Hatun ve Elmaşehir Mahallelerinde yapılacak. 7 farklı mahallede projelendirilerek yapım çalışmalarına başlanan ve sentetik çimden oluşan futbol sahaları bu yıl içerisinde hizmete girecek.

“Daha sağlıklı nesiller için çalışıyoruz”

Gençlere, çocuklara ve spora yatırım yapmaya önem veren bir belediye olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Biz en çok gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe güvenle taşınması, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor ve bu noktada önemli eserlere imza atıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana farklı bölgelerde 9 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 3 tane de voleybol sahası yaptık. Bu yatırımlarla çocuklarımıza ve gençlerimize mahallelerinde modern tesislerde spor yapabilme imkanı oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şimdi de Sümer, Alacasuluk, Osman Gazi, Gazi Dükkan, Ahmet Yesevi, Mümine Hatun ve Elmaşehir mahallelerine sentetik çimden oluşan 20 metre genişlik ve 40 metre uzunluğunda futbol sahalarının inşasına başladı. Yeni semt spor sahalarının etrafına bordür taşlar döşenecek ve mahalle sakinlerinin yararlanması için de geniş alana sahip yerlerde ağaç fidanları dikilerek oturma bankları konulacak. İnşallah yeni semt spor sahalarımız önümüzdeki günlerden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine girmeye başlayacak” dedi.