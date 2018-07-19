Karaman’da seyyar mısırcı tezgahı yandı

Yangında seyyar tezgahın üzerindeki malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Kuğulu Park arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından kaldırım yanına kilitlenerek bırakılan seyyar mısırcı tezgahı biranda alev aldı. Tezgahın yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yanan mısırcı tezgahına su sıkarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı incelemede yangının tezgah üzerinde bulunan mangal kömürünün yeniden tutuşması sonucu çıktığını tespit etti.

Yangında tezgahın üzerindeki branda ve malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.