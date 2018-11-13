Karaman'da sigara denetimine giden sağlık memuru darp edildi

Karaman'da sigara denetimine giden sağlık memurunun darp edildi. Sağlık memurunun darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Sağlık İl Müdürlüğü, görevlileri otogarda bulunan bir iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği yönünde ihbar alması üzerine söz konusu iş yerini denetime gitti. Adrese varan sigara denetim ekibi, iş yerinde sigara içildiğini tespit etti. Kısa süre sonra ceza yazılacağını anlayan işletme çalışanları ile sağlık memuru Ahmet K., arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanları sağlık memuru Ahmet K.'yı tekme tokat darp etti.

Yaşanan kavga anı ise otogarın güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay sonrası polis, 5 şahsı gözaltına aldı.