Karaman'da sportif yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Karaman'da yeni dönem çalışmaları başladı.

Proje kapsamında; Karaman merkez ile Ayrancı, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve Kazımkarabekir ilçelerinde eğitim ve öğretimlerini sürdüren yaklaşık 3 bin ilkokul 3. Sınıf öğrencisi sportif yetenek taramasına tabi tutulacak. Projede, eğitmenler ve alanında uzman kişilerce yapılacak taramalar sonucunda yetenekleri keşfedilen öğrenciler için ilgi duydukları farklı kol ve branşlarda eğitimler verilerek uluslararası organizasyon ve şampiyonalarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek yetenekli sporcuların kazandırılması amaçlanıyor.

Projenin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden biri olan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile ülke genelinde yeteneği olan çocuklarımızın küçük yaşta bilimsel yöntemle keşfedilip, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edebilen başarılı birer milli sporcu olmalarını ve toplumdaki spor kültürünün artması hedeflenen projede yeni dönem çalışmalarımıza başladık. İl merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretimini sürdüren ilkokul 3. sınıf öğrencilerine uygulanan yetenek tarama testlerinde öğrenciler boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi kriterlerde değerlendirilerek sayısal değerleri kaydediliyor. Proje ile keşfedilen yeteneklerimiz uluslararası organizasyon ve şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı birer milli sporcu olacaklardır” dedi.