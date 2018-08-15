Karaman’da STK’lar, ABD’nin yaptırımlarını protesto etti

Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklamasına AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ile STK ve Milli İrade Platformu üyeleri katıldı.

STK ve Milli İrade Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Yunus Özdemir, “Dün Osmanlı’yı, ecdadımızı kapitülasyonlarla köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bugün bizi dolarla, altınla, üç beş kuruş dünyalıkla korkutmaya ve kandırmaya çalışıyorlar. Hayır. Onlar bizi yeterince tanımıyorlar. Onlar bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Dünya onlar için üç beş dolardan ibaret olabilir ama biz bir davanın eriyiz, biz aziz bir vatanın, mukaddes bir inancın neferiyiz. Bizi ekmekle korkutamazsınız, bizi dolar kurlarıyla korkutamazsınız, biz ne vatanımızı, ne davamızı ne de inancımızı satarız. 15 Temmuz’da tankların karşısında canını ortaya koyanlar, üç beş dolar için davalarından vazgeçmezler. 15 Temmuz gecesi fırınlara, bankamatiklere koşanlar, bugün avuçlarını ovuşturarak bankalara, döviz bürolarına hücum ediyor olabilirler. Bu ucuz insanların işidir, bu ucuz insanların korkusudur. Yarın bu aziz vatan, bu insanları utançla yad edecektir. Ve bu ekonomik savaşta yaygara koparanlar, Amerika’nın değirmenine su taşıyanlar acaba yarın bu aziz vatanın yüzüne, torunlarının yüzüne nasıl bakacaklar. Hayır! Biz buradayız, yenilmedik ve yenilmeyeceğiz. Çünkü zafer inananlarındır. Milletimiz her zaman olduğu gibi devletimizin yanında durarak oyunları bozma iradesine sahiptir. Türkiye’nin gücü ve dayanıklılığı yerindedir. Saldırılar birlik ve beraberliğimiz karşısında etkisiz kalacaktır. Rehavete düşmeden ve karamsarlığa kapılmadan işimizin başında olmalı ve üretime devam etmeliyiz. Karaman Milli İrade Platformu ve Karaman STK Platformu olarak ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı kararlılıkla, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.