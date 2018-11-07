Karaman'da “Sürü yönetimi elemanı benim" projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, İş-Kur ve Damızlık Koyun Keçi Birliğinin birlikte yürüttüğü, "Sürü Yönetimi Elemanı benim" projesi kapsamında açılan "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu sona erdi.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde açılan kursun sonunda 137 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Belediye salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Karaman Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Yücel Yaman toplam 104 saat olarak planlanan eğitimlerin tamamlandığını söyledi. Kursu bitirenlerin "Sürü yönetimi elemanı" olarak mesleki bir statü kazanacaklarını ifade eden Yaman, "Kursiyerlere, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı ve benzeri konular hakkında eğitim verildi. Çobanlık boş olan herkesin yapabileceği bir iş değildir. Günümüzde bir çobanın bilmesi gereken hayati konular vardır. Bu hayati bilgiler kursiyerlerimize verildi. Hayırlı olsun" dedi.

Sertifika törenine, Yaman'ın yanı sıra Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'da katıldı.