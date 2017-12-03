Karaman’da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek-Balkusan köyü yolu üzerinde şüphe üzerine 70 plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil, 3 adet mızrak ucu, 4 adet yüzük, 4 adet obje, 95 adet sikke, 3 adet detektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 3 adet kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, otomobilde bulunan M.D (26), A.G (29), İ.G (18), C.Ç (19), ve S. K (22) gözaltına alındı.