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03 Aralık 2017 00:26

Karaman’da tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı bir otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Karaman’da tarihi eser operasyonu

03 Aralık 2017 00:26


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek-Balkusan köyü yolu üzerinde şüphe üzerine 70 plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil, 3 adet mızrak ucu, 4 adet yüzük, 4 adet obje, 95 adet sikke, 3 adet detektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 3 adet kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, otomobilde bulunan M.D (26), A.G (29), İ.G (18), C.Ç (19), ve S. K (22) gözaltına alındı.




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