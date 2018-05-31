Karaman’da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki M.A. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alan Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri çalışma başlattı. M.A.’nın iş yerinde ve evinde arama yapan ekipler, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 parça tarihi eser niteliğinde eser ele geçirdi. M.A. hakkında yasal işlem başlatılırken, Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin yapılacak olan incelemenin ardından tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığı tespit edilecek.