Karaman’da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kazımkarabekir ilçesi Mecidiye köyü yol ayrımında M.A.’ya ait otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet sikke ve obje ile bir adet metal arama detektörü ele geçirildi. Diğer yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler Merkeze bağlı Dereköy köyünde A.A.’nın evinde yaptıkları aramada da Roma dönemine ait olduğu düşünülen 25 adet sikke, 12 adet çeşitli obje ve 3 adet yüzük buldu.

Jandarma tarafından her iki şüpheli de gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.