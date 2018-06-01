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01 Haziran 2018 23:06

Karaman’da tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın yaptığı iki ayrı operasyonda 142 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Karaman’da tarihi eser operasyonu

01 Haziran 2018 23:06


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kazımkarabekir ilçesi Mecidiye köyü yol ayrımında M.A.’ya ait otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet sikke ve obje ile bir adet metal arama detektörü ele geçirildi. Diğer yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler Merkeze bağlı Dereköy köyünde A.A.’nın evinde yaptıkları aramada da Roma dönemine ait olduğu düşünülen 25 adet sikke, 12 adet çeşitli obje ve 3 adet yüzük buldu.


Jandarma tarafından her iki şüpheli de gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.




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