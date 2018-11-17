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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman’da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Karaman'da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üçkuyu köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı yönünde duyum alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler M.Ö, L.A. ve M.K. isimli kişileri kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma şahısları gözaltına alırken kazı alanında bulunan 2 kazma ve 1 küreğe de el koydu. Mahkeme kararı ile şahısların ikametlerinde de arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 24 adet sikke, 6 adet yüzük ve tarihi özelliği olduğu değerlendiren 10 adet obje ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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