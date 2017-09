Satranç Federasyonu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Sokakta Satranç Var" projesinin Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman’da da büyük bir katılımla yapıldığını belirten Satranç İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu, “Şu an Türkiye’nin her yerinde 11-17 Eylül tarihleri arasında satranç oynanıyor. Satrançta bildiğiniz gibi yaş ve cinsiyet derdi olmadığı gibi her zaman her şartlarda oynanabiliyor. En masrafsız ve her tarafta oynanabiliyor. Hatta körleme sistemi dediğimiz gibi satranç takımı olmadan da sanal olarak oynayabiliyorsunuz” dedi.

“Türkiye’de satranç yaşı 5-6 yaşlarına indi”

Sokakta satranç var projesine, Karaman’da 7’den 70’e büyük bir katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini belirten İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu, “Satranç oynayan ve satranç bilen çocukların fen bilimleri ve matematik derslerinde bir endişesi olmuyor. Çünkü satrançta ya da matematikte başarılı olmuş çocuğumuzun satrançta başarısız olma şansı yok. Türkiye’de satranç yaşı artık 5-6 yaşlarına indi. Şuanda da seçmeli ders olarak müfredata konmaya çalışıyor. Satranç gelecekte çok daha büyük önem kazanacak. Ve en az masraflı olan spor dallarından birisidir. Satranç korkulduğu gibi bir spor değildir. Satranç diğer ülkelerde matematik, fen gibi zorunlu bir ders olarak gösteriliyor. Biz de de seçmeli ders statüsüne alınmaya çalışılıyor. Eğer bu olur ise Türkiye ve ilimizde çok ciddi başarılar elde edeceğiz diye umut ediyoruz ki Türkiye satrançta genel olarak düşünürsek dünya beşincisiyiz. Avrupa şampiyonalara gittiğimizde diğer ülkeler bizden çok çekiniyor ve çok korkuyorlar” diye konuştu.

“Satrançta Karaman, Türkiye’de en çok kulübü olan il”

Karaman’da satranç severlerin her geçen gün sayısının artığına da belirten Eroğlu, “Karaman şu anda lisans sıralamasında 24’ncü sırada il olarak. Yaklaşık 5 bin 600 civarında lisanslı sporcu sayımız mevcut. Aktif olarak ise 800-900 civarında lisanslı sporcumuz mevcut. Türkiye’de futbolda ve basketbolda olduğu gibi satrançta da ligler mevcut. Süper lig, 1’nci lig, 2’nci lig, 3’ncü lig ve kulüpler diye. Süper ligde Karaman Belediye Sporumuz mücadele ediyor. 1’nci lig de üç takımımız var. 2’nci ligde ise iki kulübümüz var. Kulüpler turnuvasında da dört tane takımımız bulunuyor. Şu anda Türkiye’deki en çok kulübü olan illerden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin arasında yer alıyoruz. Türkiye’de Karaman’ın yeri çok büyük” dedi.