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Karaman'da tek katlı ev çıkan yangın korkuttu

Karaman’da dört kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu.

Karaman'da dört kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu.


Olay, gece saat 23.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Ş'nin kiracı olarak oturduğu evden yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale ederken, poliste çevre güvenliği aldı. Her ihtimale karşı yangın yerine sağlık ekibi de çağrıldı. Evden çıkan yoğun duman nedeniyle bir ara sokakta göz gözü görmedi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması ise orada bulunanlara derin bir nefes aldırdı. Ailenin yangın sırasında misafirlikte oldukları öğrenildi. Yangının başladığı odada bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının sobadan dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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