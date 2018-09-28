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Karaman'da teyple bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

Karaman’da teyple bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Karaman'da teyple bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. İl genelinde av koruma faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren ekipler, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde teyple kaçak av yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, şahıslar hakkında kaçak avlanmadan dolayı para cezası yazarken, avda kullandıkları malzemelere de el koydu.

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