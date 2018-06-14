Karaman’da TOKİ işçi konutları hak sahiplerine teslim edildi

Geçtiğimiz aylarda emekliler için ayrılan konut tesliminin ardından şimdi de OSB Çalışanları Toplu Konut Projesi kapsamında inşa edilen 428 adet konutun teslimleri başladı. Karaman Halkbank Sanayi Şubesi’nden yapılan açıklamada konut dağıtımının 6 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, bugün ilk teslimler yapıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Milletvekili Adayları Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu, Kırbağı Mahallesi’ndeki Emekli ve İşçi Konutlarına giderek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti ve daireleri gezdi. Anahtar teslim töreninde konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, konut sahiplerine iyi ve güzel günlerde bu konutlarda yaşamlarını sürdürmeyi dileyerek, TOKİ konutlarının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da, TOKİ’ye Emekli ve İşçi Konutlarının yapıldığı arsanın bedelini konut sahiplerine yansımaması için bedelsiz olarak verildiğini söyleyerek, "Emekli ve İşçi konutları yapım ihalesini alan firmanın batması, tasviye kararı, sonra yeniden ihale edilmesi gibi birtakım sıkıntılardan dolayı bir süre gecikti. Bizler de buradan konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın daha fazla sıkıntı çekmemesi için bu konutların yapıldığı arsayı TOKİ’ye bedelsiz olarak verdik ve arsa bedelinin hiçbir masrafının da buradaki konut sahiplerine yansıtılmaması şeklinde karar aldık. Çok şükür şimdi bitti ve konutlar işçi kardeşlerimize teslim ediliyor. Her türlü altyapıya sahip olan bu konutlar şehir merkezinden de daha sağlam bir altyapıya sahip. Burası bulunduğu konum itibariyle bir yaşam ve cazibe merkezi olacak. Buradan ev alanlar umuyorum ilerde çok mutlu ve keyifli olacaklar. Ben ev sahibi olan tüm hemşehrilerime hayırlı olsun dileklerimi iletiyor ve yeni yuvalarında huzur ve mutlukla oturmalarını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Milletvekili Adayları Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu hak sahiplerine yeni dairelerinin anahtarlarını teslim etti.