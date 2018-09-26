Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 73 yaşındaki Ali B'ye, M.Ç. (32) yönetimindeki 70 BJ 733 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Ali B. olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.