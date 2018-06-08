Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 10:40

Karaman’da traktörden düşen anne ve 2 çocuğunun üzerinden teker geçti

Karaman’da seyir halindeki ot dolu traktör römorkunun üzerinden düşen anne ve iki çocuk, tekerin üzerlerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Karaman’da traktörden düşen anne ve 2 çocuğunun üzerinden teker geçti

08 Haziran 2018 10:40


Olay, Larende Mahallesi Eski Göztepe yolu küme evleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erol Aktaş hayvanlarına yedirmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte gittiği bir bahçeden 70 DP 679 plakalı traktörün römorkuna ot doldurdu. Yoldukları otu römorka yükledikten sonra baba Erol Aktaş (42), oğlu Mert’i (4) kucağına alırken, eşi Fatma (34) ile diğer çocukları Yiğit (9) ve Efe’yi (1), römorkta yüklü olan otların üzerine oturtarak yola çıktı. Traktör seyir halindeyken, Yiğit bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Römorkun sağ arka tekeri Yiğit’in üzerinden geçti. Oğlunun düştüğünü gören anne Fatma Aktaş’ta bir anda panikleyince kucağındaki Efe ile birlikte onlarda römorktan yere düştü. Anne ve kucağındaki çocuğunun da üzerinden römorkun tekeri geçti. Baba Erol Aktaş, eşi ve 2 çocuğunun römorktan düştüklerini biraz gittikten sonra fark ederek hemen traktörü durdurdu ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulanslarla çocuklar Karaman Devlet Hastanesine anne ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 yaşındaki Efe Aktaş, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Başkent Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç