Karaman'da turizm bilgi kabinine zarar verdiler

Karaman Belediyesi tarafından Karaman Kalesi'ne tanıtım noktası adı altında yerleştirilen turizm bilgi kabininin camları ve kapısı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Karaman Belediyesi tarafından şehirdeki turizm potansiyelini harekete geçirmek adına yürütülen "Karaman Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelere turizm bilgi kabinleri kuruldu. Bu kapsamda turizm bilgi kabininin birisi de en çok ziyaret edilen yerlerden olan Karaman Kalesi'ne yerleştirildi. Gece saatlerinde kaleye gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler buradaki turizm bilgi kabininin camlarını ve kapısını kırdı. Camlardaki kurşun izlerine benzeyen delikler ise görenleri şaşırttı. Kaleye yakın bölgelerde oturan vatandaşlar, madde bağımlısı kişiler ile alkol almaya gelenlerin adeta mekanı haline gelen kaleye gelmeye korktuklarını söyledi.