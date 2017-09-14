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14 Eylül 2017 10:05

Karaman’da Türkiye Judo Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Karaman’ın ev sahipliğinde 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Minikler Türkiye Judo Şampiyonası için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Karaman’da Türkiye Judo Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı

14 Eylül 2017 10:05


Kısacık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenecek organizasyon için çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şampiyonaya 70 ilden yaklaşık bin 500 sporcunun katılacağını belirtti. Üç gün sürecek organizasyonda sporseverleri birbirinden çekişmeli müsabakaların beklediğini ifade eden Kısacık, "Karamanlılar judoya doyacak. Ayrıca böylesine önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin yıldız adaylarının şampiyonluk mücadelesini yakından izleme fırsatı bulacağız. Tüm halkımızı bu büyük organizasyona davet ediyorum” diye konuştu.




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