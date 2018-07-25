Karaman’da tutuşan otlar eve sıçramadan söndürüldü

Yangın, Çeltek Mahallesi 438. Sokak’ta çıktı. Alınan bilgiye göre, tek katlı ahşap evin bitişiğinde bulunan boş arsadaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevlerin rüzgarında etkisiyle bir anda büyümesi üzerine mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri ahşap eve sıçramadan söndürdü. İtfaiye, bir süre yanan kuru otlarda soğutma çalışması yaptı. İtfaiye, kuru otların sigara veya cam parçalarının mercek görevi yapması sonucu tutuşmuş olabileceğini belirledi.