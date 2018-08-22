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22 Ağustos 2018 17:39

Karaman’da tutuşan tahta parçaları korkuttu

Karaman’da bir apartmanın arka kısmında bulunan tahta parçalarının tutuşarak alev alması apartman sakinleri korkuttu.

Karaman’da tutuşan tahta parçaları korkuttu

22 Ağustos 2018 17:39


Yangın, Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan Cengiz Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın arka kısmında bulunan kömürlüklerin önündeki tahta parçaları henüz bilenmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Alevlerin bir süre sonra büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Apartman sakinleri itfaiye ekibi gelinceye kadar yangına su dolu kovalarla müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanan tahta parçalarını kısa sürede söndürdü. İtfaiye, alevlerin binanın altında bulunan garaja da sıçramış olabileceği ihtimaline karşı garajın kapısını kırarak içeriyi kontrol etti.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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