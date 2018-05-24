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24 Mayıs 2018 14:31

Karaman’da uyuşturucu hap operasyonu

Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda, doktor raporuyla alınabilen çok sayıda uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi.

Karaman’da uyuşturucu hap operasyonu

24 Mayıs 2018 14:31


Alınan bilgiye göre, bir duyum üzerine çalışma başlatan Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İ.E.K. (20) ve M.A. (26) isimli şahısların içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, doktor raporuyla alınabilen ve bel ve eklem ağrıları için uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 604 adet hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el konulurken, şahıslar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından İ.E.K ve M.A., uyuşturucu hap ticareti yapmak suçuyla adliyeye sevk edildi.




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