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29 Haziran 2018 14:56

Karaman’da uyuşturucu hap ve esrar operasyonu

Karaman’da jandarmanın yaptığı operasyonda 150 adet uyuşturucu hap ile içime hazır esrar ele geçirildi.

Karaman’da uyuşturucu hap ve esrar operasyonu

29 Haziran 2018 14:56


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İslihisar köy yolunda rutin devriye görevi yapmakta olan jandarma ekibi, şüphe üzerine A.S’nin kullandığı aracı durdurdu. Araç ve içindeki şahısların üzerinde arama yapan ekipler, aracın tavan arasında 29, A.Ç. isimli şahsın üzerinde de 80 adet uyuşturucu hapla birlikte içime hazır 5 fişek esrar ele geçirdi. Ekipler, H.A., isimli şahsın evinde yaptıkları aramada ise 41 adet uyuşturucu hap buldu.


Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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