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17 Mayıs 2018 12:49

Karaman’da uyuşturucu operasyonu

Karaman’da jandarmanın yaptığı operasyonda toz esrar, Hint keneviri ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Karaman’da uyuşturucu operasyonu

17 Mayıs 2018 12:49


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.B. (44) isimli şahsın yurt dışından toz esrar getirdiği bilgisi üzerine takibe aldıkları şüpheliyi araçla Karaman’dan Morcalı köyü istikametine giderken yakaladı. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler bir şey bulamazken, şahsın üst aramasında 33 gram toz esrar bulundu. Bunun üzerine ekipler mahkeme kararı ile R.B’nin Hisar Mahallesi’ndeki evinde arama yaptı. Evde balkonda bidonlara ekili 12 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve yurt dışından getirildiği tahmin edilen 193 gram baskı toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular imha edilirken, R.B. ve yanında buluna A.B. isimli kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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