İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.


Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen C.B'yi yakaladı. Şahsın mahkeme kararı ile evinde arama yapan ekipler 2 bin 20 adet uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. C.B, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.