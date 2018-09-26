Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen C.B'yi yakaladı. Şahsın mahkeme kararı ile evinde arama yapan ekipler 2 bin 20 adet uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. C.B, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.