Karaman’da uyuşturucu satıcısı 1’i kadın 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu hap ile esrar sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit ettiği şahısları kısa sürede yakaladı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda içime hazır 13 fişek esrar ile 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Fevzi N. (38), Seda E. (23) ve Metin N. (25) adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliye önünde kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler ederken, zanlılardan birisinin yakını olduğu öğrenilen kadının ise elinden tuttuğu çocukla gözyaşı döktüğü görüldü. Hakim karşısına çıkan 1’i kadın 3 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.