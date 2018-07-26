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26 Temmuz 2018 14:32

Karaman’da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı

Karaman’da piyasaya uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman’da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı

26 Temmuz 2018 14:32


Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.Ç. (26), R.U. (33) ve M.B’nin piyasaya uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, M.B.’nin Hürriyet Mahallesinde bulunan karpuz tezgahına operasyon düzenledi. Operasyonda, karpuz sergisinde satışa hazır, paketlenmiş bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheliler, M.B. ile Ş.Ç. ve R.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.




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