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15 Ağustos 2018 11:16

Karaman’da vatandaşlara 100 bin kurban poşeti dağıtıldı

Karaman Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara 100 bin adet poşet dağıttı.

Karaman’da vatandaşlara 100 bin kurban poşeti dağıtıldı

15 Ağustos 2018 11:16


Karaman Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için 56 mahalleyi dolaşarak 100 bin adet kurbanlık poşetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Görevliler ayrıca kentte kurban satış ve kesim yerlerini gösteren broşürler de verdi.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, vatandaşların bayramını tebrik etti.




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