Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 12:56

Karaman’da yaban domuzlarına sürek avı

Karaman’da, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi.

Karaman’da yaban domuzlarına sürek avı

12 Temmuz 2017 12:56


Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizasyonunda sürek avı düzenlendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Kozlubucak ve Değirmenbaşı köylerinde hafta sonu yapılan yaban domuzu sürek avında 10 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde de köylerde sürek avı çalışmaları devam edecektir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:01
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!