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25 Temmuz 2018 17:00

Karaman’da yaban domuzu sürek avı düzenlendi

Karaman’ın Bayır köyünde arazilerde zirai üretime zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi.

Karaman’da yaban domuzu sürek avı düzenlendi

25 Temmuz 2018 17:00


Tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizasyonunda sürek avı düzenlendi.


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Bayır köyünde düzenlenen yaban domuzu sürek avında 22 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir" denildi.




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