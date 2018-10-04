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Karaman'da yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman’da bir otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan belediye ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur C. idaresindeki 42 AV 196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki trafik lambasına çarparak yan yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Onur C., ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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