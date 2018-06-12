Karaman’da yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek yaptığı açıklamada, tüm çocukları ücretsiz yaz spor okullarına beklediklerini söyledi. Yaz spor okullarının Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Bebek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, tüm salonlarımız çocuklarımızın emrinde. Futboldan yüzmeye, basketboldan voleybola, atletizmden tenise kadar toplam 21 spor branşında yaz spor okullarımız var. Gelsinler seçtikleri spor branşının tüm inceliklerini alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde öğrensinler. Tüm çocuk ve gençlerimizi yaz spor okullarına bekliyoruz" dedi.