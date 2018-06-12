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12 Haziran 2018 14:00

Karaman’da yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor

Karaman’da 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere ücretsiz spor yapma imkanı sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

Karaman’da yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor

12 Haziran 2018 14:00


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek yaptığı açıklamada, tüm çocukları ücretsiz yaz spor okullarına beklediklerini söyledi. Yaz spor okullarının Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Bebek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, tüm salonlarımız çocuklarımızın emrinde. Futboldan yüzmeye, basketboldan voleybola, atletizmden tenise kadar toplam 21 spor branşında yaz spor okullarımız var. Gelsinler seçtikleri spor branşının tüm inceliklerini alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde öğrensinler. Tüm çocuk ve gençlerimizi yaz spor okullarına bekliyoruz" dedi.




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