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20 Haziran 2017 13:30

Karaman’da yeni çevre yolunda ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Karaman’da yeni çevre yolunun ikinci etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Karaman’da yeni çevre yolunda ikinci etap çalışmaları devam ediyor

20 Haziran 2017 13:30


Karaman’ın geleceği adına hayati öneme sahip olan ve toplamda 21 kilometre uzunluğa sahip çevre yolunun 11 kilometrelik ilk etabında çalışmalar sona yaklaşırken, 10 kilometrelik ikinci etabında çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çevre yolu projesinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Son derece modern kavşak, viyadük, alt ve üst geçitlere sahip olacak olan yeni çevre yolunun hizmete girmesi ile Karaman ulaşım konusunda adeta çağ atlayacak diyen Çalışkan, “Yeni çevre yolu projesinde, Mersin yolu kavşağından başlayan ilk etap çalışmaları organize sanayi yolu bağlantısına kadar devam ediyor. İlk etap çalışmaları büyük oranda tamamlanmış durumda. Organize sanayi yolu bağlantısında başlayıp şehrin kuzeyinden devam ederek Bölge Trafik Şube Müdürlüğünden Konya yoluna bağlanacak olan yaklaşık 10 kilometrelik uzunluğa sahip ikinci etapta başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni çevre yolu hizmete girdiğinde Karaman’da ulaşım adeta çağ atlayacak” dedi.




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