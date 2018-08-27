Karaman’da yerde hareketsiz bulunan bir kişinin durumu ağır

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Yeni Mahalle 302 Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan silah sesleri gelmesi üzerine evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar yerde kanlar içerisinde yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi şahsı alarak Karaman Devlet Hastanesine götürdü. Şahsın yapılan kontrollerinde beli ve kalçasında kırık, kafasında da kurşun izine benzeyen delik görüldü. Polis yaptığı araştırmada şahsın Cemal A. (27), olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı çalışmada bir adet tabanca ile 5 adet boş kovan buldu. İddiaya göre, şahsın yerde hareketsiz bulunduğu binanın 3. katına çatıdan çeşme hortumuyla girmek isterken, yere düştüğü öne sürüldü.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.