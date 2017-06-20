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20 Haziran 2017 14:34

Karaman’da yıldırım düşmesi sonucu 15 keçi telef oldu

Karaman’da dağlık alanda otlayan keçi sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 15 keçi telef oldu.

Karaman’da yıldırım düşmesi sonucu 15 keçi telef oldu

20 Haziran 2017 14:34


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cerit köyünde Ekrem Atay, kendisine ait keçileri otlatmak için Gökgöl mevkiine götürdü. Keçilerin dağlık alanda otladığı sırada aniden yağmur yağışı başladı. Bir süre sonra yağmurun şiddetini artırması üzerine Atay, keçilerini ağıllarına götürmek için dönüşe geçti. Dönüş yolunda keçi sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 30 keçiden 15’i telef oldu. Yerde can çekişen keçilerin bir kısmını kesmeyi başaran Ekrem Atay, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Yıldırım düşmesiyle birlikte keçilerin yerde can çekiştiklerini gördüm. Can çekişen keçilerden kesebildiklerimi kestim. 30 keçiden 15’i yıldırım sonucu telef oldu. Tek geçim kaynağımız olan keçilerinden yarısını kaybettik. Büyük üzüntü duyuyorum. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar” dedi.




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